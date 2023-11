Linda Vanni inizia il giro nelle frazioni: "Scuola, unico edificio per le Primarie"

MONTOPOLI

Linda Vanni, 43 anni, vicesindaca e assessora alle politiche sociali a Montopoli e responsabile lavoro per il Pd regionale, al momento unica ad aver ufficializzato la candidatura a sindaco. E da domani inizia gli incontri nelle frazioni.

Perché questa scelta in questo momento?

"Perché voglio ascoltare la gente come ho fatto in questi dieci anni. Una scelta precisa alla chiusura di questa legislatura. Per ogni incontro ci saranno tavoli tematici da cui emergeranno proposte che faranno parte del programma che vogliamo avere pronto per febbraio". Primo incontro domani, lunedì, a Casteldelbosco (Endas). Il secondo mercoledì 29 a Marti (circolo Arci), poi lunedì 4 dicembre a Capanne (sede Pd), mercoledì 6 a Montopoli (Arci) e lunedì 11 a San Romano (Arci Torre Giulia). Tutti con inizio alle 21.

Va bene ascoltare, ma le sue priorità quali sono?

"Riqualificazione e rigenerazione dei nostri centri, straordinario piano delle manutenzioni, opere pubbliche, edilizia scolastica di cui sono consapevole che ci sono delle criticità aperte e metterò il massimo impegno per risolverle".

La scuola sarà uno dei temi fondamentali della prossima campagna elettorale. Nei decenni sono mancati interventi. Lei cosa farà?

"In questi anni di giunte Capecchi lavori e interventi ne sono stati fatti. E’ mancata una programmazione nei periodi precedenti, anche tecnica. La mia, la nostra idea, è quella di un polo unico per tutte le Primarie da realizzare tra Capanne, Agelica e San Romano. Un edificio nuovo, bello, efficiente e con una palestra anche a servizio delle società. A Marti resterà la Primaria, magari con caratteristiche diverse, a Montopoli la Secondaria. E i due nidi che funzionano bene. Sentiamo cosa ne pensa le gente".

Che Montopoli vuole Linda Vanni?

"Orgogliosa di se stessa. Con la nostra collocazione strategica tra Valdera e Valdarno, Pisa e Firenze, possiamo avere un ruolo da protagonisti nel territorio e in Regione. Per questo incontrerò le associazioni di categoria provinciali e del Cuoio".

gabriele nuti