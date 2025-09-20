L’inchiesta Keu in aula. Il processo si sblocca. Chiesti quattro abbreviati

In quattro (fra i 24 imputati e sei società per le quali la Procura chiede il rinvio a giudizio) hanno avanzato richiesta di definire le proprie posizioni con processo lampo: rito abbreviato e discussione allo stato degli atti (sconto di un terzo della pena in caso di condanna). Si tratta di quattro posizioni tutte appartenenti al filo aretino delle indagini. Una richiesta – da quanto abbiamo appreso – basata sulla convinzione che nel fascicolo. anche per la produzione documentare dei legali, ci siano tutti gli elementi per arrivare ad un giudizio di assoluzione. Per tutti gli altri si discuterà il non luogo a procedere. E’ l’udienza preliminare dell’inchiesta Keu, partita a Firenze nell’aprile 2024, e bloccata prima dai nodi legati alla questione del reato di abuso d’ufficio, e poi dalle eccezioni delle difese, l’ultima ieri mattina che è stata rigettata dal giudice.

Il prossimo 3 ottobre, dunque, si tornerà in aula, stavolta con la discussione della pm Christine von Borries e delle parti civili. Fissate dal giudice Gianluca Mancuso altre due udienze: il 17 ottobre, ancora per la discussione, e poi il 31 per quella dei responsabili civili. Entrerà dunque nel vivo fra pochi giorni il processo scaturito dall’inchiesta che venne alla luce nel 2021, quando scoppiò lo scandalo del presunto smaltimento illecito del keu ricavato dai fanghi conciari. Nelle carte dell’inchiesta sono 13 i siti ritenuti inquinati in Toscana, tra cui alcuni anche in provincia di Pisa e nel rilevato stradale con cui è stata costruita una parte della strada 429, nel Comune di Empoli. Il keu – secondo quanto ricostruito – in

uscita dell’impianto Aquarno di

Santa Croce veniva conferito dal 2012 alla ditta Lerose di Pontedera che, nella prospettazione accusatoria della procura antimafia, lo riciclava in modo non conforme in riempimenti e sottofondi stradali perché avrebbe potuto rilasciare nel suolo e nelle acque solfati, cloruro e cromo. Invece sarebbe finito a tonnellate in mezza Toscana. Il procedimento ancora in udienza preliminare vede contestati, a vario titolo, capi d’accusa che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata alle attività organizzate di traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, fino alla corruzione elettorale.

Carlo Baroni