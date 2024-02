Domani alle 21, al teatro comunale di Capannoli, arriva "L’importanza dell’ironia (nell’arte e non solo)", con Federico Maria Sardelli, Capras e il Sodalizio Mvschiato. L’incontro è in collaborazione con Tagete Edizioni. Moderano Michele Quirici e Paolo Salvadori Sardelli, musicista, direttore d’orchestra noto in tutta Europa, scrittore, pittore e Capras vignettista e spirito irriverente, ma soprattutto entrambi membri del Sodalizio Mvschiato si raccontano, si confessano e si sconfessano tramite la loro livornesità. Alle 17.30, è in programma il vernissage della mostra di pittura di Sardelli e Capras.