L’immigrazione nella nostra scuola

Abbiamo fatto un sondaggio per capire la situazione della nostra scuola riguardo all’immigrazione. Su un campione di 70 studenti abbiamo ottenuto questi risultati. Il 94% è nato in Italia, mentre gli altri in Moldavia, Pakistan e Senegal. Nel 57% delle famiglie i genitori sono nati in Italia, nel 24% all’estero e nel 19% uno in Italia e uno all’estero. I genitori nati all’estero provengono per il 44% dall’Albania, il 32% dal Marocco, il 6% da Romania, Cina, Pakistan e Senegal. Dei genitori nati in Italia, il 74% è della Toscana. Nel 61% delle famiglie entrambi i genitori hanno la cittadinanza italiana, nel 26% sono entrambi senza la cittadinanza e nel 13% un genitore ce l’ha e uno no.

Il 51% dei genitori è arrivato in aereo, il 26% in automobile, il 18% in nave, il 3% in autobus e il 2% in treno. Il 69% è venuto qui per motivi economici, il 25% per amore e famiglia, il 3% alla ricerca di una vita migliore e per la bellezza del posto. Il 64% dei ragazzi parla la lingua madre, ma solo il 58% la sa scrivere. Nella nostra scuola ci sono diverse etnie, e questo la rende una scuola di integrazione.