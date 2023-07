Liceo e tecnico Tutti diplomati 19 i 100 (3 lodi)

SAN MINIATO

Tutti diplomati gli studenti del liceo Marconi e del tecnico Cattaneo di San Miniato ammessi a sostenere l’esame di maturità: 128 al Marconi e 97 al Cattaneo. Al liceo sono 11 gli studenti che hanno superato l’esame di Stato con 100 o 100 e lode. Ecco il dettaglio: Ester Leone 100 e lode e Giada Destini 100 nell’indirizzo economico sociale, massimo dei voti per Chiara Bellucci, Siria Di Sandro e Greta Fioravanti allo scientifico tradizionale, mentre a scienze applicate 100 e lode per Irsildo Hysaj, 100 per Elisa Baldini, Francesca Crisci, Gabriele Tiresia e Marco Martelli. Infine, Lilia La Greca è la prima diplomata con 100 al linguistico del Marconi.

Al Cattaneo 8 i 100 e 100 e lode. In amministrazione finanza e marketing i diplomati sono 28. Ventotto anche o i neo-chimici con Zefiro Fano Ferraro che ottime 100 e lode, Alessio Gorini e Nicholas Raffa che si diplomano con il massimo dei voti (100). All’indirizzo turismo i diplomati sono 28: Martina Zappelli l’unica che termina il percorso delle scuole superiori con 100. Infine, a relazioni internazionali per il marketing la più alta percentuale di 100: quattro (Miriana Alfieri, Rosilda Giana, Jaismeen Rai e Benedetta Wan) su tredici.