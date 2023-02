VOLTERRA

La mancata formazione della prima al liceo classico Carducci? Colpa dell’inerzia del Comune. Lo sostiene la lista civica Uniti per Volterra. "Il nostro capogruppo Paolo Moschi – scrivono – aveva presentato diversi giorni fa un’interrogazione, chiedendo al sindaco come intendeva muoversi per salvare il classico. La risposta è stata che bisognava attendere prima la chiusura delle iscrizioni, ovvero quando era tardi. Questo approccio, al lasciar perdere, purtroppo è una costante della giunta Santi, che si occupa dell’effimero e si dimentica dei servizi vitali della città. Noi possiamo dire che avremmo agito diversamente. Lo abbiamo già fatto, nel 2010, quando la lista civica era alla guida della città, con un’azione unitaria della giunta e dei consiglieri, per salvare i numeri, e cercando di agevolare le iscrizioni. L’indirizzo non solo fu salvato, ma l’anno successivo i numeri crebbero, il classico fu salvato".