Libro, il castello di Maurizio Pieroni

Verrà presentato oggi alle 16.30 in Sala di Bartolo a Buti, il volume ‘In principio, il mio castello...’, opera di Maurizio Pieroni. Dopo il saluto della sindaca Arianna Buti, l’autore dialogherà con Paola Marcone, con letture a cura di Enrico Pelosini e interventi musicali della Caroti Band. Il libro è una sorta di Zibaldone dei pensieri dell’autore, ex dipendente del Comune di Pontedera e amante della scrittura. Il volume si compone in 4 parti, iniziando dall’infanzia dell’autore vissuta a Castel Tonini a Buti. "Il libro ha una forte impronta autobiografica – racconta l’autore – trovando vecchi manoscritti, ho voluto imprimere, nella prima parte,i miei primi 12 anni di vita vissuti a Castel Tonini. Prendono così vita tanti personaggi che hanno fatto la storia di Buti, la famiglia, i vicini di casa". Un vero e proprio omaggio al suo paese. "Il racconto poi si sposta prendendo spunto da un giornale che usciva a Buti, Il Paese, per arrivare alla più stretta attualità, ossia ai post che ho scritto su Facebook come in un diario ordinato. All’inizio ho lasciato scrivere il bimbo che sono stato, pescando nelle memorie non solo della mia infanzia, ma anche in quelle del paese. Ma nel libro affronto anche la parte della vita legata inscindibilmente a Pontedera, prima come dipendente Piaggio e poi in Comune. Ogni sezione del libro ha una sua peculiarità e il volume è composto da una costellazione di tanti, piccoli racconti".