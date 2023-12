Libro di Nencioni per sostenere. Christian

MONTECALVOLI

Duecento persone. E 1.825 euro raccolti per Christian grazie a chi ha acquistato i libri (un centinaio) e alla generosità dell’autore di "Il viaggio verso casa", Matteo Nencioni, che ha messo a disposizione i libri per sostenere Christian e la sua famiglia. La serata di presentazione del libro di Nencioni è stata organizzata dalla Polisportiva La Perla e dai "ragazzi" della Perla Over 40 di cui Christian è testimonial. Christian ha quindici anni e da bambino molto piccolo giocava nella Scuola Calcio della Perla. Poi la malattia degenerativa è arrivata a sconquassare la sua vita e quella dei suoi cari. Ma si può dire che l’ha anche riempita d’amore, amicizia e solidarietà. La serata è stata presentata dalla brava Renata Novelli, un’altra artefice del bellissimo evento. Il libro di Nencioni è una guida pratica per la compravendita immobiliare. "Non potevamo rifiutare questo invito e per questo abbiamo messo in moto ancora una volta la macchina della solidarietà – le parole di Simone Pistolesi della Perla – Prima inizio della serata una bambina ha consegnato a Christian una bustina con una sua personale donazione e un bel disegno. Gesto che ha toccato il cuore della famiglia ma anche il nostro. La cifra raccolta, come ha detto Laura la mamma di Christian, servirà anche per la ricerca con Telethon. Ringraziamo il circolo La Perla e lo Spazio Aperto per i locali messi a disposizione, L’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte presente con la sindaca Manuela Del Grande, assessori e consiglieri, i professori e alcuni studenti della scuola che frequenta Christian e tutti i presenti alla magnifica serata e chiunque abbia in qualche modo partecipato".