Libri Un ponte di parole ricco di eventi

Ponte di Parole fa il bis e torna per il 2023 con un programma ricco, denso di eventi, autori importanti e partecipato da tantissime realtà del territorio. Appuntamento dal 4 al 7 maggio, con incontri e presentazioni che troveranno spazio in molti luoghi della città. Tra i nomi di spicco quelli di Marco Malvaldi, Michela Matteoli, Paolo Malaguti, Giorgio Bastonini, Marco Vichi e Leonardo Gori. Sono più di 30 gli appuntamenti in cartellone, in un susseguirsi di eventi, tutti gratuiti, che trasformeranno Pontedera in una biblioteca a cielo aperto.

Tre le sedi principali: Palp, Villa Crastan, biblioteca Gronchi, ma con diramazioni della manifestazione anche a cinema Agorà, fondazione Idana Pescioli, galleria Coop, centro diurno La Rotta, Vivo e Le Mantellate. Il programma è una sorta di no stop, con vari appuntamenti che si susseguono uno all’altro: il via di giovedì 4 alle 17 è un bellissimo omaggio a Federigo Tozzi, "Un impiegato a Pontedera", con una passeggiata da piazza Duomo al Palp nei luoghi frequentati dallo scrittore, poeta e drammaturgo e la proiezione del film "Con gli occhi chiusi". Subito dopo, da Vivo, sarà possibile ascoltare Mauro Pescio, autore di un podcast di successo che racconta la vita di un ex rapinatore, "Io ero il milanese", adesso diventato libro. Il giorno successivo, venerdì 5, si riparte alle 16 e si chiude alle 21 con uno degli eventi clou della manifestazione: la presentazione del nuovo libro di Marco Malvaldi, Oscura e Celeste, a Villa Crastan. Sabato e domenica sarà un full immersion dalla mattina alla sera. Tra le cose da segnalare: alle 17, alla biblioteca Gronchi, la presentazione del libro di Michela Matteoli "Il talento del cervello", con la partecipazione della prorettrice della Scuola Sant’Anna Arianna Menciassi e alle 21, a Villa Crastan, Paolo Malaguti con "Piero fa la merica". Da evidenziare anche l’appuntamento al Palp con La Tram e Francesca Torre e il Collettivo Moleste per "Fai rumore, nove storie per osare". Domenica 7 tanti altri eventi che si chiuderanno, a Villa Crastan, alle 18, con Marco Vichi e Leonardo Gori ("Vite rubate") e, alle 21, con Giorgio Bastonini ("L’incertezza della rana").