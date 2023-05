Libri in valigia per i docenti

La libreria Roma presenta “Libri in valigia“, incontro rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, educatori, genitori, bambini e ragazzi. L’appuntamento è per giovedì 11 maggio alle 17.30 con i consigli di lettura a cura di Martina Evangelista,formatrice, esperta di pratiche narrative, consulente di orientamento narrativo, direttrice di Associazione Pratika, promotrice del progetto LaAV, rete di circoli di lettori volontari, docente di Lettura elLettura ad alta voce per l’università di Perugia.