Libri donati alla biblioteca per gli studenti

Un dono da parte dell’associazione Toponomastica femminile alla biblioteca comunale Giovanni Gronchi. Si tratta di alcuni volumi destinati ai ragazzi e dati in omaggio a Pontedera in occasione del progetto Senso di Marcia, realizzato dall’associazione con il sostegno dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. Nello specifico i libri sono destinati ad alunni della scuola d’infanzia, a quelli della primaria e della secondaria di primo grado. La donazione è stata effettuata in concomitanza della settimana contro il razzismo e nell’ambito di una collaborazione che l’associazione ha già intrapreso con l’amministrazione comunale nel percorso, condiviso con le scuole, di intitolazione delle piste ciclabili cittadine a figure di donne.