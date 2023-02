Libertà in un disegno

I muri delle città sono grigi e non esprimono niente; se un turista si trovasse a passeggiare per Fornacette non si accorgerebbe della creatività delle persone che la abitano. Molte di loro sono appassionate d’arte, ma realizzano murales in modo clandestino perché non hanno spazi adatti. Il Comune potrebbe dare ai ragazzi il permesso di esprimere la loro arte su quelle pareti insignificanti?

Noi alunni della scuola Quasimodo di Fornacette abbiamo pensato a una possibile soluzione: "Butterfly". Nel sottopassaggio di Fornacette ci sono già alcuni murales,ma anche altri muri tristi e grigi; proponiamo quindi di utilizzare una di queste pareti per il nostro murales simulato delle farfalle, per noi colorato simbolo della libertà delle persone.

Questa idea potrebbe ravvivare i luoghi circostanti insieme ad altri possibili murales e magari portare ad un contest di arte contemporanea. Il Comune di Calcinaia potrebbe realizzare questo progetto insieme a molti cittadini, grazie all’aiuto di professionisti e di volontari che vogliono decorare la città e intanto sfogare la propria creatività.