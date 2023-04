"Liberiamo il bosco dai pusher" Cerbaie, manifestazione a Galleno Il progetto per riaprire i sentieri

Tutti invitati a partecipare ed a manifestare per riconquistare uno spicchio importante di territorio. Così "giro" continua, com’era stato annunciato. Il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie – l’ampia zona boschiva che interessa anche Santa Croce e Castelfranco – prosegue il suo impegno sul territorio e annuncia che il prossimo 22 aprile dalle 14,30 e fino alle ore 18 il Comitato sarà nella frazione Galleno a Fucecchio per sensibilizzare la popolazione. La manifestazione avrà luogo in Via Romana Lucchese. Nei prossimi giorni – fa sapere il comitato – sarà comunicato il programma e il punto di incontro. Un’iniziativa, anche questa, che rientra nell’operazione, appunto, di sensibilizzare al massimo i cittadini dei territorio che si affacciano sulla Cerbaie e che devono fare i conti con le problematiche del bosco della droga, pieno di pusher e di clienti assuntori di stupefacenti. Un luogo, da mesi ormai, sotto l’impegno sinergico di tutte le forze dell’ordine per riportare sicurezza e legalità: si susseguono i blitz sia dei carabinieri, che della polizia di Stato, come della guardia di finanza e delle polizie municipali dei Comuni che fanno squadra per liberare dalla droga il polmone verde del Valdarno.

Anche il comitato – guidato da Marco Nicoletta che, proprio per documentare lo spaccio è stato vittima di un’aggressione – ringrazia le forze dell’ordine che tutti i giorni stanno battendo le Cerbaie metro metro per allontanare i pusher ed i loro clienti. "Si spera in azioni continue – spiega il comitato – e confidiamo di collaborare al meglio con le istituzioni, con la speranza di ritornare ad avere il possesso delle meravigliose Cerbaie".

Intanto il Comitato per la sicurezza, tutela e valorizzazione delle Cerbaie oltre l’opera di sensibilizzazione porta avanti anche altre iniziative. Il prossimo obiettivo è quello di far riaprire i vecchi sentieri boschivi in stato di abbandono che insistono in quest’area naturalistica riconosciuta di interesse comunitario. Infatti la nuova sfida di questo gruppo di cittadini – coordinati da Nicoletta – affinché quest’area torni ad essere un patrimonio di tutti come lo era fino a qualche anno fa quando era frequentata da podisti, ciclisti o semplici passeggiatori della domenica, è quella di riaprire e valorizzazione i sentieri.

Carlo Baroni