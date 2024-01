Lezione sulla nonviolenza per inaugurare l’anno

PONTEDERA

L’auditorium della biblioteca di Pontedera gremito per ascoltare la lezione sulla non violenza tenuto da Pat Patfoort, antropologa, biologa e mediatrice nel campo della trasformazione e della gestione nonviolenta del conflitto. Nei giorni scorsi Pontedera ha accolto la studiosa che ha parlato di fronte a studenti e docenti di piccoli e grandi conflitti. Un evento organizzato dalla fondazione Idana Pescioli. Un’occasione per parlare di nonviolenza attiva, pratica, da poter utilizzare in famiglia, a scuola, a lavoro senza dover per forza immaginare ai contrasti tra Nazioni e Paesi.

"Vogliamo aprire il nuovo anno di attività del Centro culturale Libertà e nonviolenza promosso dalla Fondazione Pescioli – ha detto la presidente Daniela Pampaloni – con la speranza che il 2024 sia l’anno in cui si fermino le guerre in ogni parte del pianeta, ma tutti noi dovremmo contribuire alla costruzione continua di relazioni nonviolente alla base di ogni prospettiva di Pace. Grazie a Pat Patfoort per averci offerto l’occasione di pensare insieme a come poter lavorare in questa direzione".