L’ex ospedalino, nuovo futuro. Sarà demolito e ricostruito: "Diventerà sede della Bonifica"

Il sindaco Sinone Giglioli parla di grande operazione che eliminerà il degrado in una porizione centrale del cuore di Ponte a Egola. Un caso che è stato al centro di polemiche per anni. Nell’assemblea del 26 ottobre scorso il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha deliberato all’unanimità l’acquisto dell’area dell’ex ospedalino a Ponte a Egola. "Un immobile che i nostri cittadini conoscono bene, situato in centro paese in via Giordano Bruno, e inutilizzato da oltre trenta anni – spiega Simone Giglioli –. In questi lunghi anni di inutilizzo l’immobile è diventato un rudere che attira sporco e degrado". Anche gli ingressi erano statio sigillati a suon di mattoni e cemento: gli interni, nel tempo, erano diven tati luogo di bivacco. "Quindi la notizia dell’acquisto del Consorzio è una buona notizia, perchè darà nuova vita all’area facendoci la nuova sede a servizio del Valdarno e della Valdera, quella che ora è posta in via Curtatone e Montanara – aggiunge Giglioli –. L’ex ospedalino era da tempo all’asta da parte della proprietà Asl, ma senza nessun interessamento. Ora arriveremo al rogito, con un prezzo di acquisto di 188mila euro, dopo il Consorzio potrà abbattere il rudere e presentare il progetto per farne la sua nuova sede".

Infatti la struttura sarà completamente rasa al suolo – da quanto si apprende – e interamente ricostruita con un immobile moderno, efficente, compatuibile con il paese, in gradio di rispondere alle necessità operative e gestionali del Consorzio. "Una buona notizia, che mi sento di condividere, perché c’è una proposta concreta di riutilizzo di questa importante e centrale area – aggiunge Giglioli–. Grazie all’intera assemblea del Consorzio, al presidente Maurizio Ventavoli, all’intero Comitato di presidenza e a tutti i dipendenti che ci hanno lavorato". E’ un pezzo di Ponte a Egola che volta pagina. Nel tempo l’Asl aveva provveduto, con più interventi, a metterlo in sicurezza partendo appunto prioritariamente dagli accessi: c’erano state segnalazioni di intrusione da parte di soggetti. Inoltre le mura, non più del tutto affidabili, potevano anche costituire un pericolo. Ma c’erano e ci sono anche propblematiche nella gestione delle’sterno, per il proliferare della vegetazione e anche di presenza di piccioni che popolano e degradano le coperture.

Ma non solo, lo spettacolo che offre questa struttura abbandonata ed inattiva da tempo nel cuore della cittadina conciaria, non è davvero bello da vedere. Ora però comincia un nuovo corso. L’ospedalino tornerà a vivere dando una sede a chi si occupa di sicurezza idrualica del territorio.

Carlo Baroni