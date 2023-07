L’ex discarica del Cerri ora è un “sito orfano“ della Regione Toscana

CASTELFRANCO-S. CROCE

"Sito orfano". Potrebbe essere racchiusa in queste due parole la soluzione del contenzioso tra i Comuni di Castelfranco e Santa Croce per i lavori di bonifica dell’ex discarica del Cerri, che si trova in via Lungovalle, a ridosso dei canali Usciana e Collettore, al confine tra i due territori comunali. Alcuni mesi fa i due Comuni hanno fatto ricordo al Tar contro il provvedimento della Regione che obbliga i due enti a effettuare l’intervento di bonifica. Ritenendo che spetti "al responsabile dell’inquinamento provvedere all’intervento di bonifica qualora sussistano elementi di contaminazione ambientale". I Comuni proprietari della discarica ’Cerri’ non sono certo gli autori dell’inquinamento".

Dopo il ricorso al Tar sono continuati i contatti e gli incontri tra i tecnici dei due Comuni e i tecnici della Regione Toscana. E la soluzione sarebbe stata individuata con "l’iscrizione dell’ex discarica del Cerri nell’elenco dei siti orfani", come spiega il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti. Vale a dire quei siti per i quali, per contenziosi o più semplicemente, per una questione temporale (la discarica del Cerri è stata in funzione dal 1984 al 1988, Ndr), non è più possibile individuarne i responsabili. Per i "Siti orfani" la Regione ha istituito tempo fa un fondo dal quale sarà possibile attingere per finanziare i lavori di bonifica e messa in sicurezza".

"In questi trentacinque anni i nostri Comuni hanno ottemperato alle attività di gestione, controllo e monitoraggio della discarica esaurita – le parole dei sindaci Gabriele Toti e Giulia Deidda – La manutenzione ordinaria del sito era stata affidata al Consorzio Aquarno con accordo del 2014. Manca, da parte della Regione, un’adeguata attività istruttoria in merito all’individuazione del responsabile dell’inquinamento". Il procedimento al Tar non è stato ritirato. Tra i due enti e la Regione vanno avanti gli incontri.

