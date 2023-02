L’ex Corridoni senza acquirenti L’asta da un milione va deserta

Nessuna offerta per la ex scuola Corridoni (nella foto). Il prezzo a base d’asta di 1 milione di euro è stato ritenuto troppo alto dai possibili acquirenti. L’asta pubblica è andata deserta e l’amministrazione comunale dovrà quindi procedere ad un secondo esperimento abbassando il prezzo. L’edificio di colore rosa che si affaccia sulla Tosco Romagnola era stato abbandonato dagli studenti nell’estate del 2020, quando venne dichiarato inagibile. Il Comune decise di cambiare la destinazione d’uso dell’immobile ed ora ha una destinazione mista e quindi residenziale, commerciale (piccolo commercio) e direzionale e di servizio, quindi uffici per poi essere alienato. "Dovremo cercare di accorciare i tempi tra un’asta e l’altra – dice il vicesindaco Alessandro Puccinelli, con delega al patrimonio – faremo di tutto per snellire i processi". È questo il piano dell’amministrazione comunale, vendere in questo 2023 terreni ed immobili, per quasi 6 milioni di euro, in modo da poter pensare di realizzare, tra gli altri progetti, quello della caserma dei carabinieri nell’attuale piazza dei pullman. Durante quest’anno sono già partite o partiranno a breve le aste per l’ex Otello Cirri, l’ex Villa Piaggio, la parte comunale dell’ex Ipsia, l’ex foresteria Piaggio oltre ad aree e terreni di Pardossi e Gello.

l.b.