L’ex Cim potenziale sede del Consorzio

Il Consorzio 4 Basso Valdarno cerca una nuova casa a San Miniato. La sede attuale, quella di Ponte a Egola, accoglie a 16 dipendenti addetti a mansioni tecniche o amministrative ed è aperta al ricevimento del pubblico. Una sede che è in affitto. È intenzione del Consorzio individuare una nuova sistemazione degli uffici consortili – si apprende dagli atti pubblicati all’albo del Comune di San MIniato – ed in particolare ubicarli in un immobile che sia di proprietà dell’ente. Così è stato approvato un avviso pubblico, quale forma di consultazione o esplorazione del mercato per la manifestazione di interesse alla vendita al Consorzio di un immobile che sia dotato delle caratteristiche tecniche e logistiche necessarie. In particolare la collocazione della nuova sede che il Consorzio sta cercando è individuata a Ponte a Egola. L’immobile poi – oltre tutta una serie di pspazi per uffici, ced, spazi per attrezzature tecniche, sala riunioni, ecc – deve ricadere in area dotata di elevato grado di accessibilità, garantita anche dalla prossimità alle linee di trasporto pubblico urbano o extraurbano e alle principali arterie comunali ed essere facilmente raggiungibile dalla Fi-Pi-Li. Intanto il Consorzio ha manifetato un primo interesse al potenziale acquisto dell’immobile, sempre a Ponte a Egola, in via Giordano Bruno: si tratta dell’ ex Cim di proprietà dell’Azienda Usl Toscana Centro, "con la quale sono stati avviati i contatti per verificare la possibilità di procedere all’acquisto mediante trattativa diretta".