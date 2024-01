L’evento Pasqualando verso il tris. Previste oltre 5mila presenze

Organizzazione in gran fermento. Sabato 30 e domenica 31 marzo andrà in scena la terza edizione di Pasqualando, la due giorni di ciclismo che porta circa 5.000 persone a Ponte a Egola (San Miniato) e oltre mille atleti di tutte le età a competere. Ad organizzare come consueto la Ciclistica San Miniato – Santa Croce guidata da Franco Biagini e l’Unione ciclistica Santa Croce, presieduta da Federico Micheli. Fra sabato e domenica sono previste 10 gare. Quest’anno sono previste anche altre due novità: il Team Fabiana Luperini, nato proprio quest’anno, sarà ai nastri di partenza. E poi il nuovo speaker, che sarà Moreno Martin, uno dei migliori d’Italia. Confermato, invece, il main sponsor: sarà la conceria di Ponte a Egola La Patrie Nelle prossime settimane saranno rese note tutte le modalità di partecipazione per la terza edizione di Pasqualando, per una Ponte a Egola che sarà “invasa” da ciclisti e amanti delle due ruote. E anche Fondazione San Miniato Promozione – che ha concesso il patrocinio così come Regione Toscana e Comune di San Miniato - garantirà il proprio apporto per la pubblicizzazione dell’evento.