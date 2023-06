Letture Per un pugno di libri, i vincitori

CASTELFRANCO

Una gara a colpi di conoscenze letterarie. Si rinnova anche quest’anno il gioco a premi Per un pugno di libri. La gara, promossa nell’ambito del progetto lettura della biblioteca comunale di Castelfranco di Sotto, ha messo alla prova gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Castelfranco di Sotto e Orentano. Un gioco che ha coinvolto circa 150 ragazzi. Per il capoluogo le classi si sono sfidate a due a due, invece per le classi della frazione di Orentano la sfida si è svolta tra tre classi, sugli stessi libri letti a scuola. Ogni classe ha realizzato un disegno o un video utilizzando tecniche diverse e cercando di mettere in luce la trama e i temi fondamentali delle storie.

Gli elaborati sono stati poi visionati da una giuria tecnica (composta dalla responsabile del servizio bibliotecario Serena Andreini e da due componenti esterne, Doriana Pampiani e Lucia Pucci) che ha selezionato i lavori migliori e decretato le classi vincitrici. I premi, rigorosamente in libri, andranno ad arricchire le biblioteche scolastiche dei due plessi. Il gioco è soprattutto il pretesto per invitare i ragazzi a leggere, a riflettere, a porsi domande, divertendosi. Le premiazioni si sono svolte lo scorso giovedì al Teatro della Compagnia di Castelfranco. Le classi prime di Orentano hanno realizzato dei disegni in seguito alla lettura del libro "Stargirl" di Jarry Spinelli, ed è risultata vincitrice la classe 1C. Le classi 1A e 1B di Castelfranco hanno letto il libro "P come prima (media) G come Giorgina (Pozzi)" di Angela Nanetti, e hanno realizzato dei disegni. La commissione ha deciso di premiare il lavoro prodotto dalla classe 1A. Infine le classi 1C e 1D di Castelfranco hanno realizzato dei video in seguito alla lettura del libro "Saturnino" di Nicola Brunialti. È risultata vincitrice la classe 1C. "Questa iniziativa è un modo divertente per stimolare i ragazzi a riflettere intorno alla lettura di un libro, oltre a promuovere il lavoro di gruppo – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alla cultura Chiara Bonciolini -. Importante è la collaborazione con la scuola che ha permesso in questi anni alla biblioteca comunale di portare avanti numerosi progetti".