Letture e animazioni in biblioteca

Riprendono dal prossimo 18 febbraio alla biblioteca Gronchi, le iniziative di letture e animazione per i più piccoli nello spazio della Bibliotecaragazzi. Si ricomincia con i sabati pomeriggio di letture ad alta voce per bambini. Alle 16.30 di ogni sabato i bambini da 4 a 8 anni e i loro adulti potranno trovare in Bibliocaragazzi storie, creatività e divertimento. E’ consigliata, ma non obbligatoria, la prenotazione allo 0587. 299518 o scrivendo a [email protected] "Storie, parole, colori per immaginare, creare, divertirsi – commenta l’assessore Francesco Mori – La Bibliotecaragazzi invita famiglie e bambini a prendersi cura di sé attraverso la scoperta di nuove ed esilaranti racconti, tutti da ascoltare e con cui provare a sognare".