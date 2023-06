Letture ad alta voce al museo Coppapani

Il museo della Ceramica Lodovico Coccapani sarà la quinta del progetto delle letture ad alta voce dedicate ai più piccoli. Due gli appuntamenti, in programma per mercoledì 14 giugno e mercoledì 21 giugno alle 17.30. Le letture ad alta voce offrono un’opportunità unica per coinvolgere i bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni in un mondo di avventure, immaginazione e divertimento attraverso la magia delle storie che saranno raccontate. La partecipazione alle letture ad alta voce è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni ed eventuali prenotazioni telefonare al numero 0587-265408.