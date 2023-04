Lettere lumaca Scatta l’esposto all’Agcom

Il postino continua a non suonare. O suona raramente. C’è chi ha scritto al sindaco di non vederlo da prima di Natale. "Noi, quello che avevamo annunciato lo abbiamo fatto – dice Thomas D’Addona –. Abbiamo dato incarico ad un legale e ci siamo rivolti all’Agcom che è l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni". "La gente è preoccupata – aggiunge il sindaco –. Il problema è serio. Non si può andare avanti così, è troppo tempo". Una persona ha segnalato al sindaco di aver ricevuto da pochi giorni le bollette emesse a febbraio del gas e della luce (già pagate in altro modo), una lettera dell’Asl (con esami nel frattempo già ritirati in altro modo) partita da Pisa a ottobre. "Abbiamo pensato che a livello legale – conclude D’Addona – sia la procedura più spedita per avere delle risposte. Altre tipologie di azioni, finalizzate non ci sono sembrate praticabili. La stessa class action, fin fondo, presentava dei problemi anche a livello organizzativo". L’Agcom, che è un’autorità indipendente, svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell’audiovisivo, dell’editoria, delle poste e più recentemente delle piattaforme online.