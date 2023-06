L’estate riaccende le 11 Lune Dalla musica pop al teatro nel segno dei grandi nomi

PECCIOLI

Il festival 11Lune compie diciannove anni. Autori e testi classici e contemporanei italiani e stranieri, grandi poesie e letteratura, nuova drammaturgia, impegno e leggerezza sono le linee guida di una programmazione nel segno delle collaborazioni con enti e realtà importanti del territorio e a livello nazionale. In primis quella con Il Post, grazie a cui è stato organizzato il concerto di apertura di Glen Hansard (sabato 1 luglio), cantautore irlandese premio Oscar per la migliore canzone nel 2008, e la presentazione del sesto numero di ‘Cose spiegate bene. Colpo di teatro’ (6 luglio), in cui due articoli sono curati proprio dalla Fondazione Peccioliper. Con la collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana, il 3 luglio arriva il secondo anno consecutivo uno spettacolo del vincitore del Tony award (l’Oscar del teatro) per la migliore opera teatrale 2022, Stefano Massini, dal titolo ‘Manhattan Project’. Protagonista del festival è uno dei cantautori più amati, Biagio Antonacci (martedì 25 luglio), uno degli artisti capaci di avere un pubblico trasversale che va dai genitori ai figli.

Il 22 luglio sarà la volta di Madame (nella foto), la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio, che canterà il suo nuovo album. Non poteva mancare la musica classica con un’orchestra di 40 elementi che ripercorre le più belle colonne sonore della storia del cinema in un tributo dedicato al premio Oscar Ennio Morricone (11 luglio). Il rock and roll verrà portato all’Anfiteatro Triangolo Verde di Legoli da Matthew Lee, carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario (14 luglio). La rassegna si concluderà con un evento pensato per tutta la famiglia, ‘Meraviglia’ della compagnia di acrobati Sonics (30 luglio). Il teatro classico sarà rappresentato da Alessio Boni (7 luglio) che si confronterà con Molière: l’uomo, l’artista, i suoi dèmoni e soprattutto il suo teatro, e da Isabella Ferrari (9 luglio), che dall’opera di Ovidio restituirà la voce a donne innamorate, abbandonate e tradite.