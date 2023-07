L’estate e gli incendi Un fronte contro i disastri "Agricoltori sentinelle"

di Carlo Baroni

PONTEDERA

L’estate avanza. Il colonnino di mercurio, stando alle previsioni, pare destinato a salire dai primi della settimana. Lo scorso anno, ricordiamo, fu drammatico dal punto di vista del fuoco. Tantissimi anche in provincia furono i roghi. Ricordiamo quello di inizio agosto a Lajatico, quando le fiamme divorarono circa 150 gli ettari prevalentemente di terreni incolti andati in fumo, 20 invece gli ettari di bosco bruciati; ma anche quello di metà agosto quando il fuoco si prese 20 ettari tra bosco (5 ettari) e sterpaglie (15 ettari) a Villa Campanile, frazione Castelfranco, al confine con la provincia di Lucca.

Con il caldo che avanza Coldiretti fa il punto sul ruolo del settore e sulla prevenzione, spiegando come la presenza degli agricoltori sentinella sul territorio ed il rispetto di poche semplici regole di comportamento da parte dei cittadini come evitare di gettare sigarette o lasciare l’auto sopra le foglie secche ed ancora accendere fuochi al di fuori delle aree attrezzate, possono essere determinatni per scongiurare un’altra estate di incendi forestali. Quella passata, complice la straordinaria siccità e condizioni climatiche particolarmente favorevoli, era stata d’inferno con 591 incendi in Toscana nei primi 9 mesi e una superficie boscata percorsa dalle fiamme di 2.247 ettari, più che il doppio rispetto alla media degli ultimi 7 anni ed un danno stimato di 3 milioni di euro. Il l divieto di accensione fuochi è scattato il primo luglio. "La presenza degli agricoltori nei territori che sono stati investiti dal fuoco ha limitato i danni e permesso ai soccorsi di spegnere le fiamme più rapidamente. – spiega Fabrizio Filippi, Presidente Coldiretti Toscana - Laddove invece i terreni erano abbandonati le fiamme hanno trovato le condizioni ottimali, aiutate dal vento, per crescere e diventare ancora più pericoloso per la popolazione e per la nostra biodiversità. Il ruolo di sentinelle dei nostri agricoltori può crescere ancora. Sono il primo fronte e possono fornire quella tempestività nelle segnalazioni e conoscenza del territorio che può fare la differenza nel salvare i boschi ed evitare che le fiamme lambiscano gli abitati e si propaghino mettendo in pericolo la comunità".

Coldiretti si rivolge anche alle imprese e ai cittadini a cui chiede di osservare scrupolosamente le prescrizioni e di segnalare al numero unico di emergenza 112 oppure al numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi eventuali focolai così da favorire un tempestivo intervento. Il divieto,prevede, dal 1 luglio al 31 agosto in tutta la regione, il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali e di qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate.