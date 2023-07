Lesioni stradali Patteggia 4 mesi

Aggiungere nel dispositivo la a condanna

dell’imputato alla reclusione delle spese in favore della parte civile, non costituisce una "modificazione essenziale" della sentenza. Lo stabilisce la corte di cassazione, rigettando il ricorso di un 60enne. L’uomo aveva patteggiato la pena sospesa di quattro mesi di reclusione in relazione al reato di lesioni personali stradali commesso a Montopoli il 21 dicembre 2018. Con "ordinanza di integrazione dispositivo" del 14 marzo 2022 rilevato che nel dispositivo era stata omessa la pronuncia di condanna dell’imputato alla refusione delle spese in favore della parte civile, il giudice ha proceduto con l’aggiunta quantificandole liquidate in 1.500 euro oltre spese generali e accessori. Da qui il ricorso in Cassazione – lamentando la difformità dal dispositivo letto in udienza– che gli ermellini hanno rigettato.