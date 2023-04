L’esercito a Ponsacco La proposta di Tuzza votata all’unanimità "Rafforzare i controlli"

PONSACCO

Tutti d’accordo, una volta tanto, sulla sicurezza. All’unanimità il consiglio comunale di Ponsacco ha votato la mozione presentata dal consigliere Gianluca Tuzza di "Insieme Cambiamo Ponsacco" con la richiesta al governo e alla prefettura di inserire anche la cittadina del mobile tra le città e i centri da tenere in particolare attenzione con l’operazione "Strade Sicure" che prevede pattuglie dell’esercito a presidiare i luoghi più problematici. Per essere precisi la mozione di Tuzza è rivolta alla sindaca Francesca Brogi e alla giunta e nel documento – approvato all’unanimità – l’esponente della lista civica "Insieme Cambiamo Ponsacco" chiede di "aderire all’operazione ’Strade Sicure’, un operazione di sostegno alla sicurezza con l’integrazione

della presenza dell’esercito".

"Abbiamo raccolto alcuni fatti di cronaca – spiega Tuzza – accaduti negli ultimi anni. Atti di bullismo, arresti, aggressioni e corse in auto, tutte collegate troppo spesso a un’unica zona del paese. Dato che ormai è evidente che esiste un problema di sicurezza nel nostro comune, finalmente ne prendono coscienza anche le forze politiche di maggioranza. Detto questo, siamo anche condapevoli che l’amministrazione comunale, come è stato dichiarato più volte anche nel corso del consiglio comunale aperto, non può usufruire di adeguate risorse per far fronte ai fenomeni di microcriminalità presenti, abbiamo deciso di presentare una mozione per chiedere al sindaco e alla giunta di richiedere alla prefettura l’apertura di un tavolo finalizzato all’attuazione in via temporanea della normativa riguardante l’operazione ’Strade Sicure’ nella nostra cittadina, con particolare attenzione alla zona intorno al Palazzo Rosa di via Rospicciano, per garantire una più

efficace vigilanza al fine di evitare il ripetersi dei recenti gravi episodi di turbamento dell’ordine pubblico".

La mozione approvata da tutto il consiglio comunale è il primo passo per la richiesta alla prefettura. Richiesta che dovrà essere avanzata, come scritto chiaramente nella stessa mozione di Tuzza, dalla sindaca Brogi e dalla giunta. L’esercito a Ponsacco potrebbe far capire al manipolo di scapestrati che la legalità è al primo posto. Ovunque.