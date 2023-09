L’eroe che salvò una città: "Intitolare a Vincenti la piazza in Fondo di Costa"

SANTA MARIA A MONTE

Sulla lapide c’è scritto "Morto nel cielo di Foggia il 18 giugno del 1940". Morì in volo il sottotenente pilota Franco Vincenti. Chissà. La sua vita potrebbe essersi arrestata anche per crepacuore dopo la decisione eroica di portare il velivolo, che stava precipitando sulla città di Foggia, in una zona di campagna dove l’aeroplano cadde e lui morì nella cabina di comando. Era il 1940, Franco aveva solo 24 anni e stava per sposarsi con la fidanzata Elsa Fogli.

A Santa Maria a Monte la storia di Vincenti è ricordata da sempre. Ora, dopo il tragico incidente di sabato a Caselle di Torino dove una delle Frecce tricolori è caduta colpendo una macchina e uccidento una bambina, la vicenda drammatica di Franco Vincenti, a più di ottantatre anni di distanza, è tornata d’attualità e Storie Locali, con Alberto Fausto Vanni, torna a chiedere "per il sotto tenente pilota morto da eroe un ricordo pubblico che ne mantenga la memoria per sempre".

"Non vogliamo assolutamente fare paragoni o paralleli tra le due tragedie – afferma Vanni – Solo che la tragedia di Torino ci ha riportato alla mente il nostro concittadino Vincenti che decise di andarsi a schiantare con l’aeroplano che stava collaudando in una zona fuori dalla città di Foggia evitando così una strage. Non riusciamo a capire perché, in più di ottant’anni, nessuna amministrazione comunale di Santa Maria a Monte, di centro, di sinistra e di destra, abbia mai preso la decisione di dedicare una strada, una piazza, una targa o un cippo a questo ragazzo santamariammontese morto a soli 24 anni a pochi mesi dal suo matrimonio".

"Allora, la nostra proposta è molto semplice – conclude Alberto Fausto Vanni di Storie Locali – La famiglia Vincenti abitava in Fondo di Costa, all’inizio della salita che porta in paese. Vicino a dove, dove alcuni anni, è stato realizzato un piccolo parcheggio che non ha un nome. Ecco, chiediamo all’attuale amministrazione comunale di intitolare questa piccola piazza a Franco Vincenti. Sarebbe una decisione semplice e senza alcun conseguenza per il cambio di indirizzi e numeri civici visto che in quella piazzetta non ve ne sono. Ho chiesto un incontro ufficiale alla sindaca Manuela Del Grande per controntarci dei progetti che abbiamo come Storie Locali e le parlerò anche di questo".

g.n.