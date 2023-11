Leonardo e i "rivali". Un grande confronto

Una conversazione che ci porterà nel Rinascimento. Sarà sabato e a confrontarsi saranno tra l’architetto, storico dell’arte e restauratore Antonio Forcellino e il giornalista Roberto Ippolito sul tema "La competizione tra Leonardo e gli altri". L’appuntamento è alle 15 nell’ambito degli eventi culturali che animano la 52esima mostra mercato nazionale del tartufo bianco di San Miniato, organizzata dalla Fondazione San Miniato Promozione, in collaborazione con il Comune di San Miniato. L’incontro, ad ingresso libero, si svolgerà nella Casa Tartufo, in piazza Duomo. Con Leonardo i grandi protagonisti del racconto sono Michelangelo e Raffaello e i loro capolavori. Li materializza Antonio Forcellino, tra i maggiori studiosi internazionali del Rinascimento. Ha effettuato restauri di opere d’arte eccezionalmente preziose come il Mosè di Michelangelo, "Le Sibille" di Raffaello e l’Arco di Traiano. È autore di una ricca letteratura scientifica e della storia romanzata "Il secolo dei Giganti" sul Cinquecento pubblicata in cinque volumi da HarperCollins. Nella conversazione di sabato 25 novembre, si mette a fuoco con Leonardo un simbolo delle infinite possibilità dell’intelletto.