L’energia della terra Disertato il summit "Delusi dalla Regione è la grande assente"

di Ilenia Pistolesi

Innovazione e sostenibilità per la geotermia del futuro: è il tema sviscerato ieri a Pisa in un convegno organizzato da Unione Geotermica Italiana (Ugi), in collaborazione con il Tavolo Tecnico Geotermia, alla presenza dei più illustri attori italiani e internazionali del settore. Ne parla il presidente di Ugi, Bruno Della Vedova.

Una giornata importante per fare il punto su un’energia rinnovabile e strategica: qual è il primo commento sui lavori della tavola rotonda?

"Una grande presenza con 130 stakeholders e altri 50 collegati online, ma è doverosa una puntualizzazione".

Spieghi.

"Nonostante gli inviti spediti alle istituzioni regionali a tutti i livelli, la Regione è stata la grande assente. Dispiace, dal momento che la geotermia è tutta toscana. Ugi è disponibile a dare il suo contributo, e lo sta facendo già: abbiamo incontrato il ministro Gilberto Picchetto Fratin e lo stesso dicastero dell’ambiente si è dimostrato disponibile a considerare la geotermia come risorsa strategica. Ma per arrivare a certi obiettivi servono istituzioni e politica, perchè è difficile far sedere allo stesso tavolo tutti i portatori di interesse sulla geotermia, parlando la stessa lingua".

Soprattutto in virtù del fatto che, in ballo, vi è una questione vitale per i futuro della risorsa: la scadenza delle concessioni nel 2024. Perchè ancora non c’è una precisa linea, dato lo spaventoso ritardo in merito?

"E’ una cappa sulla testa di tutti. La nostra posizione è cristallina. E una cosa è certa: il settore non può fermarsi. Ma servono proposte e risposte dalla politica. Qualcuno ci faccia sapere come sta lavorando sulla questione".

La geotermia come chiave di volta nella transizione energetica e nel superamento della crisi che sta martoriando il Paese: qual è la sua posizione?

"La geotermia è calore che produce calore. La risorsa deve prendere il posto del gas perchè ciò produrrebbe una serie di vantaggi. Intanto decarbonizzando si risparmiano soldi e non importiamo gas. Non vi sono problemi di particolato e la geotermia non ha impatti ambientali importanti. Ma serve un serio cambiamento culturale".

Imboccando quale strada?

"Informando i cittadini su questa fonte energetica straordinaria, eliminando dal campo ogni fake news fomentata da alcuni per altri interessi. La geotermia, se è fatta bene, dà risultati eccellenti. Ma se vogliamo attuare questo passaggio, dobbiamo in primis partire da una formazione nelle scuole. Avremo a disposizione vari fondi, fra cui il Pnrr, ma è inutile avere risorse se mancano i quadri tecnici. Il rischio è palese: a fronte di una carenza di tecnici si potrebbe incappare in un effetto boomerang, dove tutti si improvviseranno esperti. La scuola deve formare figure per la geotermia e per i temi inerenti l’ambiente e le fonti energetiche".