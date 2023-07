Legato e abbandonato Il cucciolo salvato adesso cerca casa

di Luca Bongianni

Con il guinzaglio attorno al collo è stato legato molto stretto ad un cipresso. Senza acqua ne cibo, sotto il sole cocente di questo fine giugno. Abbandonato ad alcune centinaia di metri dalla Valle incantata di Lajatico, un cucciolo di tre-quattro mesi è stato trovato lunedì mattina scorso dai volontari ed è stato subito messo in salvo. "È stato un gesto orribile – lo sdegno di Rossella Prosperi, presidente dell’associazione Amici Animali a 4 Zampe – un gesto davvero bruttissimo. Oggi ci sono le associazioni sul territorio convenzionate con i Comuni. Se dovesse emergere l’impossibilità di tenere un cane in maniera dignitosa ci sono queste associazioni che si preoccupano di trovare una nuova casa ai nostri amici a quattro zampe". In questi giorni Koffy – questo il nome che gli è stato dato da Marta, la volontaria che più di tutti lo sta accudendo – sta ricevendo tutto quell’affetto che probabilmente non gli è mai stato dato in questi suoi primi mesi di vita. "È un canino molto affettuoso, ma anche impaurito – dice Prosperi – stiamo cercando di tenerlo vicino a noi e non nel box". E adesso Koffy cerca casa. "Cerca una famiglia che possa amarlo e fargli vivere una lunga vita, per dimenticare cosa ha dovuto subire già così giovane" si legge nell’annuncio pubblicato dall’associazione. "Koffy sta bene, gioca e crede ancora negli esseri umani: i cani hanno proprio un’anima pura. Sa già andare al guinzaglio e non ha problemi a viaggiare in auto. È molto educato e socializzato all’interazione con le persone e con gli altri cani. Pesa al momento 7 kg ed è una futura taglia grande".

Per l’adozione dovrà essere compilato il modulo di preaffido dopodiché verrà effettuato un colloquio conoscitivo al domicilio dell’adottante, viene ceduto con obbligo di castrazione. Ma questo episodio si inserisce in un quadro più generale che quest’anno vede un tasso di abbandoni, cessioni e maltrattamenti ben più alto degli anni precedenti. "Di solito i mesi in cui si registravano più abbandoni erano quelli di luglio e agosto – spiega Prosperi – quest’anno si è iniziato addirittura già dai primi di maggio. Durante la pandemia purtroppo molte persone hanno deciso di prendere un cane, prendendolo magari da lontano senza conoscere la taglia, il carattere ecc. e si sono ritrovati con un peso che poi hanno deciso di abbandonare. Troviamo tanti cani maltrattati e per questi il nostro impegno è maggiore perché dobbiamo rieducarli prima di poterli dare in affido".