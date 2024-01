Lega: "In via Manzoni un marciapiede inaccessbile per le bici"

PONTEDERA

"Presentammo una interrogazione mentre i residenti fecero una raccolta firme, per chiedere più sicurezza e rispetto delle regole in via Manzoni. Tra l’abbandono totale dell’ex Ipsia, luogo di bivacchi sotto i loggiati e l’apertura di negozi molto frequentati, la situazione sta velocemente degradano. Il marciapiede è spesso invaso da persone fino a tarda notte e da biciclette posteggiate o meglio accatastate alla ringhiera ovviamente legate". E’ la lettera dei consiglieri della Lega, Domenico Pandolfi e Michela Crespina. "Risulta così impossibile passare a piedi men che mai con una carrozzina sia per bambini che quelle per portatori di handicap – denunciano i due consiglieri di minoranza – È inutile realizzare rampe nei marciapiedi se non si interviene in queste situazioni. Chiediamo un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine per ripristinare, anche con la rimozione il normale transito".