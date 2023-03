Lega in lutto per la morte di Moretti

VOLTERRA

La Lega di Volterra esprime il proprio cordoglio per la recente scomparsa del suo segretario, Paolo Moretti, 73enne morto nei giorni scorsi a causa di una malattia. Oltre all’attività politica, Moretti era noto anche per il suo lavoro nel campo manageriale dello spettacolo. "Stava male da tempo ma questo non gli ha impedito di lavorare per la comunità e per la Lega fino all’ultimo, fino al giorno prima di andare all’ospedale. A Moretti si deve la nascita della sezione Lega Volterra e Valdicecina, e sempre a lui un dinamismo nel partito come non si era mai visto. È stato un uomo che sapeva lavorare nel silenzio anche senza apparire. Ci impegniamo a portare avanti i progetti da lui avviati", conclude la sezione della Lega di Volterra.