L’educazione alimentare. Un percorso nelle scuole

Sono partiti i vari progetti di educazione alimentare nelle scuole, curati dal comune attraverso il personale della mensa. Momenti educativi che puntano a far capire l’importanza dei singoli pasti, ma soprattutto la scelta degli alimenti a cominciare dalla valenza alimentare di frutta e verdura. Le cuoche della cucina scolastica, insieme agli educatori del Ciaf Maricò e al corpo docente dell’istituto comprensivo promuovono la diffusione di stili di vita sani attraverso la proposta educativa, l’osservazione e il dialogo. Percorsi ludico-educativi che prevedono incontri in tutte le classi. Tra i progetti Frutta a merenda, Entrée di verdure, Fantasia nell’orto e la Visita agli Orti Urbani, tutti ideati per favorire il consumo di frutta e verdura attraverso l’osservazione, la manipolazione, il gioco, e la conoscenza dei prodotti del territorio e la loro stagionalità. "Un percorso appena iniziato che culminerà nell’evento annuale Il Piatto della Mamma previsto per Maggio prossimo", dice l’assessore ai servizi educativi Valentina Fanella.