L’eco della delibera sulla geotermia. Nardini: "Si apre un nuovo capitolo"

Non si ferma l’eco della delibera della giunta regionale, arrivata nelle scorse ore, sulla proroga delle concessioni geotermiche. "Finalmente sulla geotermia voltiamo pagina – commenta l’assessora regionale Alessandra Nardini – andando a chiudere una fase di incertezza. Sono stata molto felice di votarla e sono particolarmente grata al presidente Giani per il grande lavoro che, insieme alle direzioni regionali coinvolte e alle sindache e ai sindaci dei Comuni interessati, ha condotto. La geotermia rappresenta una chiave di volta energetica e ambientale per tutta la Toscana; da pisana penso in particolare ovviamente alla Valdicecina, al nuovo capitolo che si può aprire adesso per quei territori".

Un piano che sui territori si traduce in lavoro, investimenti, sostenibilità. "Finalmente adesso sarà possibile vivere un lungo periodo di stabilità e di certezze – commentano Flaei-Cisl (Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane) e la Cisl della Toscana –. Che come organizzazione sindacale ci vedrà ancora protagonisti sui tavoli negoziali con Enel Green Power per seguire l’applicazione del piano industriale previsto nell’accordo, con grande determinazione certi che quanto messo sul piatto da parte dell’azienda sia solo una base da cui partire per avere un incremento importante in termini di investimenti, adeguamenti ambientali e ricadute occupazionali, con riferimento anche all’indotto". Di passo deciso parla anche l’Anci (Associazione nazionale dei Comuni) Toscana. "La Toscana si conferma capofila in Europa su questa fonte energetica strategica, in un momento in cui l’attenzione dell’Unione europea è altissima sulle potenzialità della geotermia per la transizione energetica – sottolinea Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi e presidente di Anci Toscana –. Il piano di investimenti è un volano fondamentale per i nostri territori: garantirà crescita economica e sostenibilità ambientale, offrendo nuove opportunità per le comunità locali".

Sostegno anche da parte di Sinistra Italiana. "Sottolineiamo - dice Anna Piu, segretaria provinciale di Sinistra Italiana Pisa – il fondamentale impegno del sindaco di Pomarance, Graziano Pacini, che ha svolto un ruolo cruciale nel garantire che questi investimenti siano destinati a favore dell’ambiente e delle comunità locali, mantenendo alta l’attenzione sulla sostenibilità e la valorizzazione del nostro territorio".