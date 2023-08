Le sue parole misurate e lo sguardo al futuro a Pontedera: l'era di Roberto Colaninno

Colaninno e Pontedera, un cammino durato 20 anni esatti, da quando per la prima volta varcò la portineria di viale Piaggio. Un rapporto che ha cambiato la visione della fabbrica secondo il suo stile, il suo pensiero. Uomo cresciuto nel mondo della finanza ma che non ha avuto problemi a immergersi totalmente in un mondo, quello del prodotto industriale per eccellenza, i motori. Ed è riuscito ad andare oltre. Negli ultimi anni infatti, con l’esperienza del Piaggio fast forward Boston aveva coltivato l’idea di poter dare il proprio contributo, come Gruppo, di diventare protagonisti nell’immaginare la viabilità del futuro. Proprio la parola “futuro“ era una costante nei suoi interventi per presentazioni gli ultimi modelli a due, tre e quattro ruote. Colaninno aveva anche puntato sulla rinascita dell’Aprilia per riportarla protagonista nel Motomondiale mettendo in primo piano la livrea tricolore. In giro per il mondo, e nel cuore dell’azienda, a Pontedera, aveva incontrato i big della politica nazionale e internazionale. In tutte le occasioni pubbliche ha sempre usato parole misurate, senza però disdegnare il gusto per qualche battuta, ma mai sopra le righe.

Negli ultimi anni, nei suoi discorsi, le sue parole hanno spesso mostrato la passione per quei prodotti venduti in ogni angolo del mondo. E non sono mancate, nelle recenti apparizioni, parole dedicate alle nuove generazioni, al quel futuro che sarà protagonista di una nuova mobilità. Il suo ultimo intervento risale al 27 luglio, per commentare gli ottimi dati della seconda trimestrale. Si chiude con quei numeri record, l’era di Roberto Colaninno.

Nicola Pasquinucci