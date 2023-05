Le storie di maggio per i bambini

Tornano le "Storie di maggio", le giornate di letture ad alta voce dedicate a tutte le bambine e i bambini che vogliono passare dei pomeriggi in un modo allegro e coinvolgente. Gli incontri, organizzati dal Comune di Calcinaia, si terranno per tutto il mese di maggio alla biblioteca Pasolini di Calcinaia e alla biblioteca dei Ragazzi di Fornacette, per intrattenere e divertire i bimbi e le bimbe tra i 4 e i 10 anni con letture animate. Alla biblioteca di Calcinaia gli appuntamenti si svolgeranno il 18, 25 e 31 maggio a partire dalle 16.30, mentre alla biblioteca dei Ragazzi di Fornacette gli incontri si svolgeranno il 12, 17 e 24 maggio a partire dalle 16.30.