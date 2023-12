Le soluzioni dei sindacati : "Ora assunzioni adeguate"

Si è svolto nei giorni scorsi il faccia a faccia tra Enel e Cisal FederEnergia per una prima lettura del piano industriale aziendale 2024-2026. Ecco il bilancio tratteggiato dal sindacato: "Il piano, in modo realistico, si fonda su presupposti condizionati da un quadro di riferimento ancora critico a causa degli alti tassi di interesse che spingono verso un contesto di bassa crescita, se non di recessione, che, a sua volta, potrebbe avere effetti negativi sulla domanda di energia. Anche sulla scorta di questa premessa, si guarda con interesse all’indirizzo strategico del piano aziendale, che rinuncia alla leva dell’indebitamento per attuare significativi investimenti nell’ambito delle risorse disponibili del bilancio aziendale". Il sindacato promuove la volontà di tornare a privilegiare le attività proprie del know-how di Enel e "è positivo il fatto che circa la metà degli investimenti che saranno effettuati, saranno indirizzati all’Italia".

E c’è poi lo sblocco della questione delle concessioni geotermiche: "Precisiamo che gli investimenti necessari alla concessione della proroga di 20 anni riguardano interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti, interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico - precisa il sindacato - insieme a interventi per la sostenibilità ambientale, per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse e misure per l’innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalle concessioni".

E sul piano occupazionale, ecco le richieste formulate da Cisal: "E’ necessario attuare politiche di assunzioni adeguate tese a potenziare gli organici, soprattutto nei segmenti che già oggi manifestano criticità. Politiche che dovranno essere mirate alle nuove professionalità richieste dalla rapida evoluzione digitale e tecnologica, dismettendo la logica del ricorso al lavoro somministrato per privilegiare le assunzioni dirette. Inoltre sono da valutare i processi di efficientamento interno che non dovranno comportare penalizzazioni per il personale, ma dovranno costituire l’occasione per una mirata valorizzazione professionale. Resta sullo sfondo il grande obiettivo della transizione ecologica, che dovrà essere attuato in un quadro di compatibilità con le esigenze energetiche e produttive, anche nell’ambito dell’attuazione del Pnrr. Proseguiremo - queste le conclusioni - la nostra azione a tutela dei lavoratori e soprattutto di coloro sottoposti a eccessivi carichi professionali. Resta fermo l’impegno verso un miglioramento delle varie forme di salario accessorio".