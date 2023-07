POMARANCE

In scena questa sera uno degli appuntamenti più attesi del festival organizzato da Officine Papage. In piazza Cavour a Pomarance, alle 21.30, debutta in prima nazionale lo spettacolo Segundo acto, scritto e diretto da Carlos J. Pessoa, direttore artistico del prestigioso Teatro da Garagem di Lisbona, interpretato da Ana Palma e Miguel Damião, con la scenografia e i costumi di Herlandson Duarte e le musiche, sound design e video di Daniel Cervantes. Una riflessione sulla realtà contemporanea che rivela le contraddizioni del nostro tempo, e le racconta in un’esplosione di immagini e suoni. "La nostra tendenza è sempre quella di guardare al passato e cercare in esso le risposte per il domani - dice Pessoa - Ma quello che dobbiamo fare, in questa nuova fase, è avere il coraggio di confrontarsi con l’ignoto, per trovare insieme un nuovo modo per affrontarlo".

Segundo acto vuole guardare al presente, e raccontare le seconde possibilità nella vita delle persone: tutti, giovani o anziani, si confrontano prima o poi con scelte, con momenti significativi della vita, che derivano dalla valutazione di ciò che hanno fatto o non fatto. Lo spettacolo è dedicato a questo momento di transizione, tra un passato che non esiste più o che non può più continuare ad esistere per come lo conosciamo, e un presente ancora sconosciuto. Teatro da Garagem è una compagnia teatrale nata nel 1989 che ha dedicato il proprio lavoro alla ricerca e alla sperimentazione di nuove forme teatrali, attraverso una scrittura drammatica originale e la sua messa in scena.

Teatro da Garagem ha iniziato, come suggerisce il nome, la sua attività in un garage alla periferia di Lisbona, una zona ibrida, miscela di paesaggi e punti di riferimento che hanno influenzato in modo indelebile il lavoro della Compagnia e il lavoro di scrittura del drammaturgo, regista e direttore artistico, Carlos J. Pessoa.