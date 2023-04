Le promesse elettorali mantenute? Solo l’orologio Caramelle invece... solo ogni tre-quattro settimane

Il dieci ottobre Carlotta e Filippo, del partito Fratelli di IIIA, sono stati eletti rappresentanti degli studenti della nostra classe, la 3^ A, appunto. I candidati, stando ai sondaggi, erano sicuri di essere votati, mentre il partito avversario F.F.Gennai non era favorito perché l’alleanza tra Carlotta e Filippo mostrava più sicurezza e sopratutto le promesse erano convincenti: tutti i lunedì caramelle gratis, richiesta di indossare i pantaloncini corti e le minigonne quando sarà caldo, riapertura del giornale settimanale di classe Filippo’s Time, la possibilità, su richiesta, di diminuire i compiti e spostare le verifiche e la sistemazione dei pavimenti nell’aula.

Dopo le elezioni i compagni lamentano che le promesse non sono state mantenute: le caramelle arrivano solo ogni tre, quattro settimane, il giornale settimanale è stato riaperto ma non ha continuato per molto e alla fine è morto.

Sulla richiesta di poter indossare pantaloncini e minigonne quando farà caldo e della diminuzione dei compiti non sappiamo ancora nulla, per i pavimenti hanno inoltrato una mail alla dirigente e lei cortesemente ha risposto.

Infine l’istallazione di un orologio in classe, questa promessa è stata completamente soddisfatta.