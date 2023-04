Le Paniere per Diana Un fiume di fiori fino alla Collegiata con il vescovo Giovanni

SANTA MARIA A MONTE

La prima volta del vescovo Giovanni Paccosi e del proposto Sunil Thottathussery alla splendida processione delle Paniere in onore della patrona beata Diana Giuntini. Un fiume di fiori lungo la salita di via Costa, in piazza della Vittoria, via Carducci e via Collegiata fino alla chiesa dove le 27 paniere – portate in testa dalle ragazze delle contrade e delle strade della parrocchia accompagnate dai rispettivi cavalieri – sono state poste dinanzi all’urna della Beata Diana e sul presbiterio. Il vescovo Paccosi ha presieduto i Vespri alle 17 e la processione che ha preso avvio alle 18. "Una bella festa di fede", ha commentato il vescovo.

La processione delle Paniere è il momento più coinvolgente della festa che Santa Maria a Monte dedica alla sua patrona da secoli nei tre giorni dopo Pasqua. E il suo significato, che affonda le radici nei secoli, ricorda quando alla vergine Diana – che visse tra la fine del 1200 e il primo ventennio del 1300 – i fedeli portavano l’olio per alimentare la lampada votiva. Diana, beata a furor di popolo, riposa in un’urna datata 1695, a sinistra dell’altar maggiore della Collegiata. Oggi, alle 18,30, ci sarà la seconda processione in onore della patrona, quella detta "Dei Ceri", che partirà dalla cappella di San Dalmazio, dove il corpo di Diana fu ritrovato da un contadino che dissodava la terra con la vanga. Domani, chiusura dei festeggiamenti con la solenne messa delle 11,30.

In questi giorni Santa Maria a Monte ospita anche il Festival d’Europa, manifestazione che è stata istituita alcuni decenni fa dal Comune approfittando del richiamo delle feste per la patrona. In centro – ieri e oggi – banchetti con merce di vario genere, fiori, iniziative per i bambini e visite guidate ai luoghi più caratteristici del borgo. Al museo Casa Carducci e al museo Beata Diana Giuntini sulla rocca che ospita anche una sezione dedicata a Vincenzo Galilei, padre di Galileo.