Le “Paniere” a Santa Maria a Monte, splendida processione

Santa Maria a Monte, 10 aprile 2023 – E’ stata la prima volta del vescovo Giovanni Paccosi e del proposto Sunil Thottathussery alla processione delle Paniere in onore della patrona beata Diana Giuntini. Un fiume di fiori lungo la salita di via Costa, in piazza della Vittoria, via Carducci e via Collegiata fino alla chiesa dove le 27 paniere – portate in testa dalle ragazze delle contrade e delle strade della parrocchia accompagnate dai rispettivi cavalieri – sono state poste dinanzi all’urna della Beata Diana e sul presbiterio.

Il vescovo Paccosi ha presieduto i Vespri alle 17 e la processione che ha preso avvio alle 18. «Una bella festa di fede», ha commentato il vescovo.