Le opposizioni verso il voto. Al lavoro per un fronte unico

Mentre il Pd duella al suo interno sulle scelte da fare in vista delle voto, anche le opposizioni si stanno organizzando. Ma come? Non sfugge che, da mesi e mesi, Lega, Forza Italia e CambiaMenti – specie sui temi importanti – parlino in coro negli attacchi all’amministrazioni. C’entra qualcosa con le elezioni?. Da tempo circolano indiscrezione sulla possibilità di un fronte unico (insieme a Fratelli d’Italia) delle forze di opposizione contro il centrosinistra che, per la prima volta dal dopoguerra, non ha la vittoria a portata di mano. Una prima indicazione ci fu nel 2019: Giglioli dovette andare al ballottaggio per diventare sindaco. Le ultime politiche, poi, sotto la Rocca, hanno ribaltato – con il successo di FdI – quello che era un dominio granitico del Pc-Pds-Ds-Pd. Stando a quanto filtra dalle stanze della politica l’accordo delle forze di opposizione sarebbe praticamente definito e si concretizzerebbe, pare, con una lista del sindaco e una civica d’appoggio. Il nome? Anche questo sarebbe stato individuato. Italia Viva, invece, pare indirizzata all’accordo con il centrosinistra.

C. B.