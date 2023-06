Le opposizioni: "Regole fallimentari"

L’assemblea dei soci prevista per il 5 giugno che va deserta, la cassa integrazione per un gruppo di lavoratori, le dimissioni del presidente Emiliano Bravi, le accuse di ‘mala gestione’ fino al 2018 giunte dal sindaco di Monterotondo Marittimo Giacomo Termine che ha parlato di ‘gravi danni’ dovuti agli sprechi finanziari, analisi speculare agli allarmi lanciati dai sette sindaci dell’area tradizionale geotermica: il terremoto che si è abbattuto su Cosvig (consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche) è una una bussola persa per la quale i gruppi consiliari di opposizione di Pomarance e Castelnuovo forniscono un quadro che mette in fila alcune considerazioni "Abbiamo appreso dal comunicato congiunto dei sette sindaci, come Cosvig in realtà possieda un corpo e un’anima indipendenti dai suoi ‘proprietari creatori’, e che ,come un novello Frankenstein, sia sfuggito al controllo di coloro che lo nutrivano - ie minoranze attaccano - Cosvig non esiste di per sé, è sempre stato emanazione delle volontà della proprietà, in particolare dei sindaci che ne detengono la maggioranza e che ne approvano i bilanci. Assurdo sentir dire da chi stabilisce le regole che tali regole siano fallimentari". I gruppi consiliari rincarano: "Il territorio depresso, nonostante le continue iniezioni di liquidità provenienti dalla geotermia e il dissesto di alcuni Comuni, sono fattori sotto gli occhi di tutti, a dimostrare quanto poco incisive, positive e lungimiranti siano state le decisioni assunte da chi a volte anche per quasi 15 anni ha governato queste zone. Auspichiamo che questo momento buio sia punto di partenza per un rilancio di Cosvig,. Chiediamo ai sindaci di riscoprire la missione vera di Cosvig".