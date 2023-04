Sabato 22 aprile alle 21, al teatro comunale di Santa Maria a Monte, arriva lo spettacolo le "Operette morali" di Giacomo Leopardi, una delle vette più alte della letteratura universale. Una selezione di 10 prose per raccontare il desiderio di felicità, il dolore, la morte, il rapporto dell’uomo con gli altri uomini e con l’universo. In scena due soli attori interpretano tutti i personaggi, due figure di uomini arrivati alla fine del tempo, quando tutto è consumato, le illusioni sono sparite e non resta più spazio per l’azione ma solo per la rappresentazione.