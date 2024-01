Le opere di Lapi in mostra ni paese

Santa Croce com’era 50 anni fa vista attraverso lo sguardo di Pier Manrico Lapi. Il viaggio nell’arte e nella storia è raccontato dalla mostra "Pier Manrico Lapi maestro di arte, natura e bellezza" che sarà inaugurata stasera alle 18 in biblioteca comunale Adrio Puccini. La mostra sarà allestita fino al 31 gennaio nella biblioteca, in Saletta Vallini (visibile in orario di apertura del servizio) e in alcuni esercizi commerciali del centro storico. Pier Marrico Lapi, o Pier Manrico Lapi, come preferiva essere chiamato, è scomparso 20 anni fa. Fu insegnante ma anche pittore, disegnatore e incisore. Lapi nacque nel 1920 a Santa Croce sull’Arno da Ary Lapi e Maria Cambi, proprietari di una piccola confezione di pellicce.