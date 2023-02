"Le opere degli Uffizi arriveranno a Capannoli"

Un po’ del tesoro artistico custodito nelle Gallerie degli Uffizi di Firenze a villa Baciocchi a Capannoli. È questo il sogno della prima cittadina Arianna Cecchini e di una comunità intera che si è riunita venerdì sera ad ascoltare le parole del direttore Eike Schmidt. Una lunga chiacchierata sull’arte e sull’attualità che si è svolta al teatro di Capannoli. Un incontro organizzato da Andrea Lupi direttore artistico della Compagnia del Bosco e dal Comune, moderato dallo storico ed editore Michele Quirici. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt ha risposto alle domande arrivate su e giù dal palco in un dibattito che ha toccato molti aspetti contemporanei dell’arte. "A un certo punto, dalla platea – racconta la sindaca Cecchini – qualcuno ha chiesto informazioni riguardo al progetto degli Uffizi diffusi. In realtà avevamo già presentato formale adesione, così, dopo l’incontro a teatro, abbiamo accompagnato Schmidt a visitare la nostra villa Baciocchi". Si tratta dell’idea nata qualche anno fa con l’obiettivo di portare nel territorio toscano alcune opere d’arte che attualmente si trovano nei depositi del museo fiorentino e ampliare la possibilità di ammirarle grazie a una fruizione diffusa. "È rimasto affascinato dalla Villa – continua –. Se arriveranno opere d’arte dagli Uffizi? Speriamo, per adesso il direttore ci ha detto che valuterà cosa poter portare qui, poi arriverà il come e il quando".

Il primo passo è quindi la ricerca di opere che siano attinenti al luogo e al contesto di villa Baciocchi, poi si passerà ai dettagli sui modi e i tempi. "È stato una grande onore ospitare Schmidt – prosegue – e un orgoglio condurlo alla scoperta del nostro museo per progettare nuove idee. Abbiamo mostrato al direttore le sale dedicate all’allestimento zoologico e quelle dedicate all’archeologia, un percorso moderno e digitale. E poi gli abbiamo raccontato quelli che sono i progetti in corso, i lavori di recupero agli affreschi della Villa e i nuovi spazi delle soffitte che ci auguriamo di poter inaugurare entro l’estate". La notizia dell’interessamento del direttore delle Gallerie degli Uffizi arriva dopo un anno importante per il museo di Capannoli con l’ottenimento della rilevanza regionale e l’arrivo di importanti finanziamenti per la riqualificazione del complesso museale. Sarah Esposito