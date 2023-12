Le nuove scuole medie: "Oltre 2,8 milioni per chiudere il cerchio di tutti gli interventi"

CAPANNOLI

Un intervento da oltre 2 milioni e 800mila euro per la completa riqualificazione dell’edificio della scuola Secondaria di primo grado di Capannoli. Il cantiere è aperto da pochi giorni. A darne notizia è la sindaca Arianna Cecchini che riepiloga tutti gli interventi realizzati nelle scuole in dieci anni dei suoi due mandati per circa 7 milioni di euro.

"Con questo ultimo intervento si chiude il cerchio – il commento della sindaca di Capannoli – Una serie di interventi non scontati, che hanno portato alla realizzazione di due nuove scuole ed al completo rinnovamento, e in un caso anche all’ampliamento, di altre due. Dopo questo ultimo intervento tutte le scuole del territorio saranno state rinnovate. E questa è sicuramente una grande soddisfazione per l’amministrazione comunale".

E’ di questi giorni l’avvio del cantiere per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola Secondaria. Si tratta di un progetto molto importante finanziato per 1.760.000 euro da risorse europee Fsc, grazie a Regione Toscana, e per 1.099.000 euro da contributo Gse.

"Dopo la realizzazione della nuova scuola Primaria di Capannoli, della nuova scuola dell’Infanzia intitolata a Rita Levi-Montalcini e l’ampliamento della scuola Primaria di Santo Pietro Belvedere, pressoché terminato – aggiunge ancora Arianna Cecchini – iniziano i lavori che porteranno ad una completa riqualificazione della scuola secondaria di primo grado. Negli ultimi dieci anni sono stati investiti oltre 7.000.0000 di euro. Una cifra molto significativa indice della sensibilità del Comune di Capannoli verso le nuove generazioni in un momento storico in cui investire sulla scuola è particolarmente importante, segno di lungimiranza politica".