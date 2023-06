Le nostre gemme Il Touring Club premia Monteverdi E’ bandiera arancione

La Bandiera Arancione del Touring Club sventola sul Comune di Monteverdi Marittimo, il borgo geotermico che ha appena conquistato il prestigioso vessillo, ottava località certificata in provincia di Pisa. Un luogo carico di storia che trasuda nelle viuzze del capoluogo e in quelle di Canneto, una cerniera di congiunzione fra le terre del vapore e il mare. Monteverdi Marittimo è stata premiato per il suo centro storico tipico, omogeneo e raccolto, immerso in un contesto naturalistico di pregio, da scoprire con i numerosi percorsi di trekking e bici. La località è vivace con diversi negozi di prodotti tipici e attività di ristorazione. Il servizio di informazioni turistiche è efficace, con il punto informativo dedicato che rappresenta anche una vetrina per i prodotti tipici del territorio.

"È il Comune geotermico più vicino al mare, tanto da essere definito la porta d’accesso tra mare e geotermia - ecco la descrizione del Touring Club - Il centro storico è tipico e raccolto, con i due importanti edifici religiosi: la chiesa di Sant’Andrea del XIV secolo con la caratteristica facciata in pietra a vista e al suo interno la Madonna col Bambino di Francesco di Valdambrino, databile al secondo decennio del XV secolo, e la cappella del Santissimo Sacramento costruita nel 1751 per ospitare la tomba di San Walfredo, con all’interno il Cristo Nero, un crocifisso ligneo datato XIV-XV secolo. Da vedere poi il museo dei paesaggi che contiene reperti longobardi e informazioni sugli scavi dell’antica badia e i ruderi della Badia di San Pietro in Palazzolo, antico monastero del XII secolo, monumento nazionale. A pochi km c’è la frazione di Canneto, antico castello utilizzato come roccaforte difensiva, oggi un centro storico dove il tempo sembra essersi fermato, arricchito dalla presenza della pieve di San Lorenzo già nota nel 1521. Diversi sono i percorsi bike e trekking che si sviluppano sul territorio, anche all’interno della riserva naturale Monterufoli e Caselli La cucina locale è basata su sapori genuini e naturali: il vino tenuta di Canneto IGT, l’olio di podere Sassolivo, i formaggi caprini dell’azienda Le Ginestre".

"Un obiettivo prefissato in campagna elettorale, e che siamo riusciti a raggiungere con sacrificio, negli anni della pandemia - commenta il sindaco Francesco Govi - è un premio importante che si configura non come punto di arrivo, ma come scatto di partenza".