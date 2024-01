"Le nostre case hanno perso anche valore"

Un grido d’allarme. "Il valore delle nostre case non e’ più lo stesso", scrive il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie – polmone verde che interessa nel Cuoio i Comuni di castelfranco e Santa Croce – alzando ancora la voce e gridando no a questo degrado". Il nodo è lo stesso: spaccio e un senso di insicurezza che, secondo i cittadini, è arrivato ad un livello tale che gli immobili della zona hanno perso appeal sul mercato. Un danno, quindi. In questi ultimi mesi molte cose sono state però fatte. A partire dall’impegno sinergico di tutte le forze dell’ordine con denunce, smantellamento di bivacchi sequestri di droga e ordinanze di chiusura di immobili abbandonati trasformati in possibili covi. "Siamo consapevoli che la strada è ancora lunga", si legge ancora nei commenti al post. Lo spaccio ha portato tanti malanni nella zona. Ci sono state anche aggressioni e fatti gravi.